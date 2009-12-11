Необходимо вывести сайт в топ 10 Yandex

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок264 просмотра
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Необходимо вывести сайт в TOP 10 yandex(и в последствие держать его там)

www.spravkabas.ru

От вас: рекомендуемые запросы, сроки, цена. (за продвижение и поддержку в топе)

Без отзывов по SEO - не писать.

Приваты - игнорируются.

Также необходим рерайт.

Надеюсь найти хорошего SEO-шника для постоянного сотрудничества.

14 лет назад
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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