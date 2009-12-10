Поиск качественных порталов

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Крупной SEO-компании требуется человек для поиска порталов под публикацию (в том числе и под эксклюзивное размещение) промо-материалов.

Требования:

- опыт общения с представителями крупных площадок напрямую (e-mail, icq, телефон)

- умение отличить качественную площадку от мусора

- умение оценить адекватность стоимости размещения

- владение даром убеждения

Оплата сдельная.

Контакты

e-mail: [email protected]

icq: 709201

14 лет назад
hermit1751
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад