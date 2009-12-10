Нужна консультация по продвижению сайта

Требования к исполнителю:

- Высокий уровень компетентности в SEO

- Опыт в продвижении форумов

Желательно наличие подобных сайтов в портфолио.

Сайт представляет собой социальную сеть + форум.

адрес: http://www.lovler.net

PR главной - 4

PR главной форума - 3 (внутренняя страница)

Тиц 0

посещаемость 300 хостов в день

Необходимо составить стратегию продвижения сайта до состояния когда на нём можно будет продавать рекламу.

А также прикинуть бюджет и сроки.

Стратегия должна определять что нужно делать и в какой последовательности. Должна включать в себя всевозможные желательно белые методы продвижения (продвижение статьями, ссылками, блогами, контекстной рекламой, SMO и тд), а так же конкретные ресурсы и бюджет.

Сейчас продаем ссылки на сапе и рекламу adsense, но готовы отказаться если это необходимо.

Сумма бюджета и сумма за консультацию - две разные суммы.