Прогон сайта по каталогам, форумам, блогам и т.п.

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки266 просмотров
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Нужен прогон "нулевого" сайта-блога (домен 3 уровня) по каталогам, форумам, блогам и т.п.

Быстро, качественно (насколько это возможно), в максимальном кол-ве и за скромный бюджет.

URL и e-mail для каталогов дам в личку выбранным исполнителям.

Возможно, эта информация потребуется: ТИЦ/PR сайта 0, описание - ваше.

Указывайте сроки, цену и какое кол-во и качество я за это получу.

Спасибо.

14 лет назад
temadaxter
Удалено 
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранные исполнители
Nikros
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Всё хорошо.
1259304
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Всё хорошо. Заказчик в восторге.
Работали, все окей