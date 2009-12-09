Требуется опытный SEOшник для работы с сайтом юридичесокй тематики. ТОлько белые методы, опыт работы от 2 лет. Отзывы и рекомендации. Нужно только региональное продвижение. Только разумные цены. Никакой предоплаты, только по результатам в конце месяца.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима ручная регистрация в белых каталогах и прописать сайт в поисковых системах. Сайт новый, интерент-магазин, в аренде на webasyst. Предлагайте ваши цены и сроки.
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