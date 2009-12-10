SEO тексты с перелинковкой

Добавить сайт в http://www.dmoz.org/ Плачу по факту его появления там.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект который продвигается по 96 ключевым словам. примерно 75% из них уже в топе. Но есть те которые "найдено по ссылке". Необходимо проанализировать тексты и по необходимости дописать тексты для продвигаемых слов (как те, что в топе так и к тем, что еще в топ не попали). Так же необходимо сделать необходимую перелинковку между этими статьями и существующими страницами. Работа только для тех кто имеет подобный опыт.
Нужны тексты только под те ключевые фразы которых нет. Существующие тексты переписывать не нужно (только дополнить по необходимости).
По скольку большая часть ключевых слов в топе и точно определить обьем работы невозможно без анализа "ключей" и сайта, указывайте цену за 1000 знаков СЕО текста и внутренней перелинковки страниц под 96 фраз.
Оплату смогу производить ТОЛЬКО Яндекс деньгами.
Тем кто не уверен в своих силах просьба не писать.
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