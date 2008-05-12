Продвинуть сайт по СЧ и НЧ

Нужно продвинуть сайт по среднечастотникам и высокочастотникам.

Есть 2 сайта.

1 - граф дизайн (создание логотипов, фирм. стиль, брендинг, брендбуки, дизайн полиграфии)

2 - полиграфия (офсетная печать, широкоформатная) и.т.д

Нужно продвижуть сайты в топ Гугл - яндекс - мета. Бюджет - до 150 у.е. в месяц. Ваши предложения в формате - портфолио (запрос - сайт в топе) - цена за один или оба наших сайта - срок - комплекс действий что будет выполнятся - гарантируемый результат.

Очень хотелось бы оплата по факту за ключевик в топе.