Продвинуть сайт по СЧ и НЧ

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки214 просмотров

Нужно продвинуть сайт по среднечастотникам и высокочастотникам.

Есть 2 сайта.

1 - граф дизайн (создание логотипов, фирм. стиль, брендинг, брендбуки, дизайн полиграфии)

2 - полиграфия (офсетная печать, широкоформатная) и.т.д

Нужно продвижуть сайты в топ Гугл - яндекс - мета. Бюджет - до 150 у.е. в месяц. Ваши предложения в формате - портфолио (запрос - сайт в топе) - цена за один или оба наших сайта - срок - комплекс действий что будет выполнятся - гарантируемый результат.

Очень хотелось бы оплата по факту за ключевик в топе.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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