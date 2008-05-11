Добрый день! Ищется продвиженец сайта Вкратце: нужно подтянуть сайт по определённым фразам. Мы ищем обычного дотошного исполнителя из России (НЕ КОМПАНИЮ), со знаниями в области аудиотехники, возможно, в начале своей ...
Продвижение в ТОП5 Яндекса (конкурентный запрос)
Требуется продвижение нового сайта в ТОП 5 Яндекса по запросу "ландшафтный дизайн". Оплата только после вывода сайта в ТОП (т.е. без предоплаты). Прошу писать только реальные предложения! С конкретным бюджетом и сроками и только после того как оцените осовных конкурентов. С уважением Иван.
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