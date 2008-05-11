Продвижение в ТОП5 Яндекса (конкурентный запрос)

Требуется продвижение нового сайта в ТОП 5 Яндекса по запросу "ландшафтный дизайн". Оплата только после вывода сайта в ТОП (т.е. без предоплаты). Прошу писать только реальные предложения! С конкретным бюджетом и сроками и только после того как оцените осовных конкурентов. С уважением Иван.