Продвижение сайта

Добрый день!

Ищется продвиженец сайта

Вкратце: нужно подтянуть сайт по определённым фразам. Мы ищем обычного дотошного исполнителя из России (НЕ КОМПАНИЮ), со знаниями в области аудиотехники, возможно, в начале своей seo-карьеры, у которого уже была хотя бы пара проектов. Подробности в задании по адресу:

http://www.adada.ru/para/site.php

Прошу Вас ценить своё и наше время, и писать предложения сразу на [email protected]