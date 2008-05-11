Здравствуйте! Тема такова: женскому журналу, который еще молодой и только развивается, требуется его продвижение. Хотела бы услышать ваши предложения по этому поводу (цена и т.д.). Сразу хочу сказать, что ...
Продвижение сайта
Добрый день!
Ищется продвиженец сайта
Вкратце: нужно подтянуть сайт по определённым фразам. Мы ищем обычного дотошного исполнителя из России (НЕ КОМПАНИЮ), со знаниями в области аудиотехники, возможно, в начале своей seo-карьеры, у которого уже была хотя бы пара проектов. Подробности в задании по адресу:
http://www.adada.ru/para/site.php
Прошу Вас ценить своё и наше время, и писать предложения сразу на [email protected]
Заявки фрилансеров
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