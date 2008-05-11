Есть неудачный проект 1kb.info - база была взята неуникальная, а потом добавлен десяток источников rss-новостей. В первое время проект имел хорошую посещаемость несколько месяцев, а потом траффик с поисковых систем резко упал практически со ...
Прогнать по белым каталогам
Нужно прогнать по базе белых каталогов на 1000 каталогов.
Пишите ваши цены и сроки. Отчет нада на все 1000 каталогов в виде ссылок там где размещено.
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