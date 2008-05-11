Прогнать по белым каталогам

Нужно поднять тИЦ варезного портала http://www.sardelok.net/. Сейчас тИц 10, нужно поднять до 20. Бюджет маленький, всего 10$, оплата по факту выполнения. Кто не согласен с условиями прошу предложения не оставлять. Предложения росмотрю здесь, в личку ...