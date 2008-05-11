Нужно прогнать по базе белых каталогов на 1000 каталогов. Пишите ваши цены и сроки. Отчет нада на все 1000 каталогов в виде ссылок там где размещено.
Требуется продвижение женского журнала
Здравствуйте!
Тема такова: женскому журналу, который еще молодой и только развивается, требуется его продвижение. Хотела бы услышать ваши предложения по этому поводу (цена и т.д.).
Сразу хочу сказать, что большие средства в продвижение сайта вкладывать не могу, но и вывести его в первую пятерку результатов поиска также не прошу.
Спасибо за внимание, жду ваших ответов и вопросов . Адрес сайта, которому требуется продвижение - http://jetaimelavie.net/.
P.S. Я в продвижении не очень разбираюсь, поэтому заранее извиняюсь, если написала здесь что-то не в тему.
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