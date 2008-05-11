Требуется продвижение женского журнала

Здравствуйте!

Тема такова: женскому журналу, который еще молодой и только развивается, требуется его продвижение. Хотела бы услышать ваши предложения по этому поводу (цена и т.д.).

Сразу хочу сказать, что большие средства в продвижение сайта вкладывать не могу, но и вывести его в первую пятерку результатов поиска также не прошу.

Спасибо за внимание, жду ваших ответов и вопросов . Адрес сайта, которому требуется продвижение - http://jetaimelavie.net/.

P.S. Я в продвижении не очень разбираюсь, поэтому заранее извиняюсь, если написала здесь что-то не в тему.