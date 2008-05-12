Сразу скажу – не пишите в ЛС, на e-mail, icq. Я сам вам напишу Итак, мне нужен человек или несколько. В этой работе не нужно иметь особых навыков (главное уметь ...
Срочно требуется раскрутка проекта нашей фирмы
Добрый день, дамы и господа.Требуется профессионал SEO и SMO. СРОЧНО!
Мне срочно требуется раскрутка проекта нашей фирмы. Проект будет представлен только лишь выбранному исполнителю. Коротко говоря, потрубется продвижения по ВЧ запросам, а их будет около 15 + около 20 СЧ. Тематика: IT Предоплата: 60% от общей суммы. Оплата: около 5000-7000 $ на продвижение сайта в поисковых системах, и около 4000-8000$ на рекламные компании. Сумма ежемесячная. Будем работать только исключительно с профессионалами, с опытом работы от 4 лет и хорошим портфолио. С вами будет подписан договор, главным пунктом которого является то, что вы не имеете право разглашать данный проект, как свою работу. По причине таких жетских правил и поощряем такими суммами. Почти все ваши работы, мы проверим на авторство, то есть не пытайтесь выдать чужие проекты за свои. Прошу не писать короткими словами, а расписать весь свой опыт, навыки, проекты и т.д. Желателен исполнитель из Москвы, Санкт-Петербурга или Киева, так как у нас там свои филиалы. Писать или в комментарии или в личку. Надеюсь получить настоящего профессионала. Требуется вывести проект по запросам на 1 места всех крупных поисковиков. Ждём ваших предложений!
Вниманительно читайте мою просьбу, подробнее о себе расскажите!
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