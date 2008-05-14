Продвинуть сайт в англ. гугле в топ

Нужно следующее:

Определить несколько самых высокочастотных запросов по тематике сайта, и попасть по ним в топ 10 Гугла.

тоже самое для мобильной версии сайта, но нужно в топ 5 Гугла.

Сайт http://mboxter.com

Мобильный http://wap.mboxter.com

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