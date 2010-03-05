Продвижение. Для Медведев Алексей (alexmedv)

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка166 просмотров
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Персональный заказ для Медведев Алексей (alexmedv)

продвижение 2 запросов

бюджет 3000 рублей в месяц

14 лет назад
irbol
Олег 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
45 дней
Исполнением заказа доволен, все поставленные задачи выполнил в указанный срок.