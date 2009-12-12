Раскрутка сайта. Тематика - цветы.

В ближайшей перспективе необходим вывод в топ10 сайта, который в данный разработке, еще даже не куплен домен. Т.е. возраст домена нулевой (насколько это критично и тормозит вывод с нынешними движком Яши/Гугла?) Сайт будет готов в ближайшую неделю.

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Необходимо сразу подсчитать примерную стоимость за все запросы, и по возможности указать цены за запросы отдельно, чтобы представлять, в какой бюджет реально уложиться...