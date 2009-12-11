Написание статьи, размножение и размещение

$35
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок261 просмотр
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Нужно написать статью, размножить и прогнать по каталогам статей

Тема: "секс по телефону"

пожелание: при написании статьи учитывать специфику темы, для более эффективного размещения по каталогам статей

Оплата wmz

Просьба уточнять количество возможных каталогов которые смогут принять статью по данной тематике, необходимое количество знаков для данной статьи учитывая размножение и требования сайтов каталогов, плюс итоговую сумму за работу, отклонения в бюджете в пределах разумного

14 лет назад
Iridescent
Кирилл 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад