Написание статьи, размножение и размещение

Для 19-ти категорий сайта требуется придумать "Метатег title" и их описания. Не более 200-т символов каждое. Сайт animewave.ru. Просмотрите пожалуйста внимательно, проверните у себя в голове, сможете придумать или нет и пишите тут свою цену ...