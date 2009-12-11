Продвижение и оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка308 просмотров
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Необходимо продвижение и оптимизация сайта http://www.pribory.com. Раньше уже работали по продвижению, но потом был перерыв и сейчас некоторые позиции упали.

Цель - продвинуть сайт в топ 10 в гугле и яндексе по таким запросам:

Калибратор

Fluke

Raytek

Pintek

Deree

Sanwa

Transmille

Megger

Budenberg

Rigol

Мультиметр

Токовые клещи

Источник питания

Генератор

Мегомметр

Измеритель сопротивления заземления

Измеритель сопротивления изоляции

Вольтметр

Ваттметр

Осциллограф

Частотомер

Если необходимо сделать еще какую-то оптимизацию, жду предложений.

Жду предложения, план работ, цену, сроки

14 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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