Для 19-ти категорий сайта требуется придумать "Метатег title" и их описания. Не более 200-т символов каждое. Сайт animewave.ru. Просмотрите пожалуйста внимательно, проверните у себя в голове, сможете придумать или нет и пишите тут свою цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвижение и оптимизация сайта http://www.pribory.com. Раньше уже работали по продвижению, но потом был перерыв и сейчас некоторые позиции упали.
Цель - продвинуть сайт в топ 10 в гугле и яндексе по таким запросам:
Калибратор
Fluke
Raytek
Pintek
Deree
Sanwa
Transmille
Megger
Budenberg
Rigol
Мультиметр
Токовые клещи
Источник питания
Генератор
Мегомметр
Измеритель сопротивления заземления
Измеритель сопротивления изоляции
Вольтметр
Ваттметр
Осциллограф
Частотомер
Если необходимо сделать еще какую-то оптимизацию, жду предложений.
Жду предложения, план работ, цену, сроки
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