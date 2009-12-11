Регистрация 3-х сайтов в dmoz и yandex каталоге

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки131 просмотр
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Здравствуйте, нужно чтоб указанные сайты присутствовали в яндекс каталоге и dmoz

Есть какие-то быстрые средства?

1. webauto.com.ua - dmoz и yaca

2. bud-line.com.ua - только dmoz

3. lebedynets.com - только yaca

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14 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад