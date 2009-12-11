Реклама интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Географический регион Камчатский край. Контекстная реклама, продвижение по региону. Сайт kamtorg.com

14 лет назад
avalonbank
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Регистрация сайта в каталоге Яндекс

    Необходимо зарегистрировать сайт www.7ya.lv в Яндекс-каталоге. Интересует регистрация на бесплатной основе, т.е. речь не идет о стандартной платной регистрации. Просьба указывать сроки и стоимость. Оплата за результат. В личку не писать.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание статьи, размножение и размещение

    $35

    Нужно написать статью, размножить и прогнать по каталогам статей Тема: "секс по телефону" пожелание: при написании статьи учитывать специфику темы, для более эффективного размещения по каталогам статей Оплата wmz Просьба уточнять количество возможных каталогов которые смогут принять статью по ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация 3-х сайтов в dmoz и yandex каталоге

    Здравствуйте, нужно чтоб указанные сайты присутствовали в яндекс каталоге и dmoz Есть какие-то быстрые средства? 1. webauto.com.ua - dmoz и yaca 2. bud-line.com.ua - только dmoz 3. lebedynets.com - только yaca Укажите стоимость и сроки, пожалуйста. Оплата за результат

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение и оптимизация сайта

    Необходимо продвижение и оптимизация сайта http://www.pribory.com. Раньше уже работали по продвижению, но потом был перерыв и сейчас некоторые позиции упали. Цель - продвинуть сайт в топ 10 в гугле и яндексе по таким запросам: Калибратор Fluke Raytek Pintek Deree Sanwa Transmille Megger Budenberg Rigol Мультиметр Токовые клещи Источник питания Генератор Мегомметр Измеритель ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать описания для 19-ти категорий

    Для 19-ти категорий сайта требуется придумать "Метатег title" и их описания. Не более 200-т символов каждое. Сайт animewave.ru. Просмотрите пожалуйста внимательно, проверните у себя в голове, сможете придумать или нет и пишите тут свою цену ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение SEO

    Уважаемые фрилансеры! Надо раскрутить сайт в поисковых системах чтоб был в первой десятке. по ключевым словам.Ключевые слова должны сами подобрать под тематику сайта! http://www.autopraga.ru/ предоплата 30-40% в зависимости сколько будет стоить ваша работа! жду предложений пишите!!

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад