Регистрация сайта в каталоге Яндекс

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо зарегистрировать сайт www.7ya.lv в Яндекс-каталоге. Интересует регистрация на бесплатной основе, т.е. речь не идет о стандартной платной регистрации.

Просьба указывать сроки и стоимость. Оплата за результат.

В личку не писать.

14 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
yazka
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
30 дней