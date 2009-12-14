Нужен постоянный поток целевого трафика.

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок483 просмотра
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Сайт http://www.irlanatour.ru/ отлично конвертит целевой траф в клиентов.

Однако в силу опр.обстоятельств сайт просел по позициям и трафа (как

следствие - продаж) стало категорически не хватать.

В связи с этим рассматриваются любые предложения по наполнению сайта

целевыми посетителями. Итересуют объёмы хотя бы от 100 человек в день.

Ещё раз подчеркну - рассматриваются ЛЮБЫЕ варианты. Выберу наиболее

целесообразный в соотношении цена/качество.

В личку просьба НЕ ПИСАТЬ. Все предложения здесь. Они скрыты.

14 лет назад
neonet
34 годаРоссия
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