Обмен линками для сетки сайтов

Нужны люди для обмена ссылками для сетки моих сайтов (около 20), все сайты с ПР.

Тематика сайтов - онлайн казино, спортивные ставки, бинго.

Обмен будет приниматься только с похожих по тематике сайтов.

Оплата - по факту успешного обмена.