Продвижение сайта (магазина)

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт25 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение+раскрутка интернет магазина (СЕО, баннерная реклама, партнерская программа). Интересует долгосрочная работа.

16 лет назад
azonm
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение тату сайта

    Продвинуть сайт по словам. Тема - татуировки, пирсинг Слова в аттаче, слова разбиты по группам ТОР Яндекса) желательно: - посчитать по группам - посчитать по словам - и общую стоимость ВСё СРОЧНО!

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка интернет-аптеки

    $500

    Требуется раскрутить интернет аптеку по НЧ (названия лекарств), наименований товаров 120(планируется увеличение до 250). магазин на скрипте oscommerce( сборка vamshop). Указывайте пожалуйста сроки и цены

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Недвижимость

    Необходимо продвижение сайта в рамках раскрутки фирмы. Бюджет обсуждаемый. Тематика недвижимость. сайт еще не существует. имени нет. как будет происходить раскрутка по каким параметрам. и какова цена?

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Яндекс Топ-3

    Укажите вашу стоимость за1-2-3 место в отдельности за каждую ключевую фразу. Необходимо продвижение сайта www.drive-direct.ru по ключевым словам. Интересуют Яндекс, только 1-2-3 места. Сейчас сайт находится на 5-50 местах Оплата за гарантированный результат. Результатом считается пребывание ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка форума

    На свой сайт добавил форум http://roofmaster.org.ua/forum/index.php Нуждаюсь в первоначальной раскрутке. Сайт и форум строительной тематики. Помогите с расскруткой форума. Оставьте хотя бы несколько сообщений. Возможно кто-то из Вас желает постоянно поддерживать актуальность форума? Вобщем нужны ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Размещение флеш ролика

    Целый месяц мы делали вот такую открытку. см. приложение. А вот что бы её разместить - мы столкнулись с бюрукратическими трудностями. Пишем на на крупные порталы в разделы открыток: mail.ru , yandex, ramb итп. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывод сайта в ТОП 10 Яндекс Рамблер Мейл

    $500

    Надо вывести сайт www.pokermate.ru в 10 в Рамблере Яндексе Мейле. Оплата по факту. Ключевые слова покер онлайн, покер, литература по покеру, покер румы, новости покера, покер в Москве Бюджет обсуждается.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO раскрутка

    $500

    Нужна раскрутка для Адулт сайта. В начале в качестве теста 500 долларов бюджет, если ваш результат будет хорошим по раскрутке готовы продолжить сотрудничество и увеличить сумму. Скидывайте свои предложение в приватное смс рассмотрю вашу кандидатуру. Спасибо

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад