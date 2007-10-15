Яндекс Топ-3

Укажите вашу стоимость за1-2-3 место в отдельности за каждую ключевую фразу.

Необходимо продвижение сайта www.drive-direct.ru по ключевым словам. Интересуют Яндекс, только 1-2-3 места. Сейчас сайт находится на 5-50 местах

Оплата за гарантированный результат. Результатом считается пребывание на желаемых позициях от месяца без попадания в бан. 10% предоплата через безопасную сделку, далее 40% при попадании на согласованное место, остальные 50% через месяц после непрерыввного нахождения на согласованном месте. Далее по соглашению

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конверты

почтовая рассылка

Возможно более плотное долговременное сотрудничество при хороших результатах