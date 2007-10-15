Размещение флеш ролика

Надо вывести сайт www.pokermate.ru в 10 в Рамблере Яндексе Мейле. Оплата по факту. Ключевые слова покер онлайн, покер, литература по покеру, покер румы, новости покера, покер в Москве Бюджет обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Целый месяц мы делали вот такую открытку.
см. приложение. А вот что бы её разместить - мы столкнулись с бюрукратическими трудностями.
Пишем на на крупные порталы в разделы открыток: mail.ru , yandex, ramb итп. Но никто не отвечают.
но похоже почту они не проверяют.
Есть знакомые , админы, кто можен туда её забросить?
Ваши предложения? Отблагодарим! Спасибо.
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