Размещение флеш ролика

Целый месяц мы делали вот такую открытку.

см. приложение. А вот что бы её разместить - мы столкнулись с бюрукратическими трудностями.

Пишем на на крупные порталы в разделы открыток: mail.ru , yandex, ramb итп. Но никто не отвечают.

но похоже почту они не проверяют.

Есть знакомые , админы, кто можен туда её забросить?

Ваши предложения? Отблагодарим! Спасибо.