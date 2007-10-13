SEO продвижение оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок220 просмотров
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Сайт www.arco.spb.ru

Основные направления деятельности, в порядке важности:

Дизайн и архитектура, строительство и ремонт. Работаем только в Петербурге.

Требуется:

1. Анализ конкурентов

2. Подбор ключевых фраз

3. Семантическое ядро

4. Оптимизация сайта

5. Организация написания текстов

6. Регистрация в каталогах, форумах и т.д.

7. Подбор и регистрация в тематических каталогах и сайтах.

Сайт написан на движке MODX.

Готов потратить необходимый и достаточный бюджет.

16 лет назад
Lumen124
Эдуард 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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