Промоушн креатив

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки175 просмотров
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Добрый день.

Есть ли идеи, как можно раскрутить

1)муз клип в Интернете

2)песню в Интернете?

loadup.ru/video/view/?id=..

может через ЖЖ? Сам не знаю.

Кто бы взялся и за сколько и как?

16 лет назад
Alexandre777
Гость 
77 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад