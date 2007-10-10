Круглогодичная поддержка в ТОП-10 нового сайта

$800
Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем подрядчика для оптимизации запланированного к созданию сайта по следующим поисковым запросам:

муж на час, ремонт сантехники, сантехнические работы, услуги электрика, установка сантехники, установка розеток, мелкий ремонт, ремонт электрики, вызов сантехника, вызов электрика, услуги сантехника, ремонт электропроводки, домашний мастер, плотницкие работы.

Требования к подрядчику по SEO:

отсутствие черных методов продвижения,

обязательно наличие портфолио по SEO или созданию сайтов,

участие оптимизатора (в пределах своей компетенции) в этапе создания сайта для достижения наилучших результатов.

Уважаемые оптимизаторы!

Я буду отвечать только на серьезные предложения, краткие ответы типа: «да я\мы можем взяться за эту работу и сделать ее» - не рассматриваются.

В данном предложении специально указан набор поисковых запросов, чтобы Вы могли оценить его и решить: интересно данное предложение для Вас или нет.

Но по имеющимся у нас данным, ежемесячные затраты на поддержку сайта с ТОП-10 по всему этому списку не могут сильно превышать 20.000 рублей.

Работы по поддержке запланированного к созданию сайта в ТОП-10 будут требоваться в течение нескольких лет.

Желающие поработать высылайте свои предложения на мейл с обязательным указанием сайтов, которые Вы в настоящее время поддерживаете.

Просьба не указывать сайты по которым работа уже не идет и которые вывалились из ТОП-10/20 (давайте ценить время друг друга, чтобы не тратить его на проверку полумертвых ресурсов).

С уважением, Павел Стегалкин, тел. в Москве: 8-916-052-63-55.

[email protected]

16 лет назад
master123m
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Советы по продвижению ресурса

    Господа seo-специалисты! Нужны либо советы как продвинуть проект в ТОП (открылся вчера буквально): запросы, мероприятия. Т.к. только открылся - и есть вопрос: сам выйдет или надо все-таки двигать (по региону, конечно). Либо конкретные действия от Вас и ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта автосервиса

    Необходимо следующее: есть сайт автосервиса, сайт уже заполнен, есть каталог продукции и список услуг. недо сайт раскрутить. Оплата по факту - если будет увеличение клиентов автосервиса.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Топ-10 Яндекса.

    Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется раскрутить сайт infprogress.ru В топ-10 Яндекса. От Вас хочеться слышать запросы по которым лучше его раскручивать и цены к каждому запросу, чтобы я мог выбрать запросы. Пример можете увидеть в прикрепленном файле. Все файлы с запросами ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO оптимизация 3х сайтов (срочно)

    $1000

    Питерской Финансовой компании необходим оптимизатор (SEO) Задачи: Необходимо срочно (в течение 1 недели) оптимизировать 3 сайта, тематика финансы/форекс. Написать грамотно robots.txt для каждого сайта. Продумать внутреннюю линковку и реализовать её. Семантическое ядро для каждого сайта уже есть! Нужна только ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта недвижимости

    Продвижение сайта недвижимости.Есть ресурс успешно работающий в одном городе. В ближайшие 6 месяцев планируется вывод проекта на общероссийский рынок. В связи с чем, помимо продвижения сайта будут востребованы услуги из категории Тестирование web-сайтов и Контент-менеджмент. ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад