Нужен специалист для оптимизации и продвижения сайта (интернет магазина).
Круглогодичная поддержка в ТОП-10 нового сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем подрядчика для оптимизации запланированного к созданию сайта по следующим поисковым запросам:
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Требования к подрядчику по SEO:
отсутствие черных методов продвижения,
обязательно наличие портфолио по SEO или созданию сайтов,
участие оптимизатора (в пределах своей компетенции) в этапе создания сайта для достижения наилучших результатов.
Уважаемые оптимизаторы!
Я буду отвечать только на серьезные предложения, краткие ответы типа: «да я\мы можем взяться за эту работу и сделать ее» - не рассматриваются.
В данном предложении специально указан набор поисковых запросов, чтобы Вы могли оценить его и решить: интересно данное предложение для Вас или нет.
Но по имеющимся у нас данным, ежемесячные затраты на поддержку сайта с ТОП-10 по всему этому списку не могут сильно превышать 20.000 рублей.
Работы по поддержке запланированного к созданию сайта в ТОП-10 будут требоваться в течение нескольких лет.
Желающие поработать высылайте свои предложения на мейл с обязательным указанием сайтов, которые Вы в настоящее время поддерживаете.
Просьба не указывать сайты по которым работа уже не идет и которые вывалились из ТОП-10/20 (давайте ценить время друг друга, чтобы не тратить его на проверку полумертвых ресурсов).
С уважением, Павел Стегалкин, тел. в Москве: 8-916-052-63-55.
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