Перечень сайтов • Агентство недвижимости на редакции стандарт. • Агентство подбора персонала на редакции старт. • Компания по автоматизации предприятий на редакции стандарт • Спортивная команда на редакции бизнес Требования • Структурированные предложения по задачам. • Разделение стоимости отдельных задач с указанием сороков. • Разделение оплаты по выполненной работе и ...
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Продвижение сайта недвижимости.Есть ресурс успешно работающий в одном городе. В ближайшие 6 месяцев планируется вывод проекта на общероссийский рынок. В связи с чем, помимо продвижения сайта будут востребованы услуги из категории Тестирование web-сайтов и Контент-менеджмент. Бюджет соизмерим с объемом, оказываемых услуг.
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