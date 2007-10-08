Продвижение сайта недвижимости

Есть сайт http://fbmail.org .важна не посещаемость, а новые клиенты.много денег нету,деньги будут появляться с появлением новых клиентов.соответственно чем больше клиентов с помощью вас привлеку,тем больше денег на расскрутку буду вам давать.кто за это возьмется?