Советы по продвижению ресурса

Господа seo-специалисты!

Нужны либо советы как продвинуть проект в ТОП (открылся вчера буквально): запросы, мероприятия. Т.к. только открылся - и есть вопрос: сам выйдет или надо все-таки двигать (по региону, конечно).

Либо конкретные действия от Вас и сколько это будет стоить.

спасибо, ждем ответов