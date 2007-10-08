SEO оптимизация 3х сайтов (срочно)

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок369 просмотров
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Питерской Финансовой компании необходим оптимизатор (SEO)

Задачи:

Необходимо срочно (в течение 1 недели) оптимизировать 3 сайта, тематика финансы/форекс.

Написать грамотно robots.txt для каждого сайта.

Продумать внутреннюю линковку и реализовать её.

Семантическое ядро для каждого сайта уже есть! Нужна только оптимизация.

Урлы сайтов в личку скину.

Требования к кандидату:

Опыт оптимизации и продвижения от 3х лет, понимание последних изменений в поисковых алгоритмах,

знание белых методов увеличения ТИЦ и PR !!!

Минимум 2 крупных успешных коммерческих проекта (которые продвигали или на данный момент)

P.S. Если работа будет выполнена профессионална, возможна удаленная поддержка SEO всех наших сайтов

(их будет потом более 10!) на постоянной основе с достойной з/п!

16 лет назад
ongemah
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
pandora666
Евгений 
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$1000
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