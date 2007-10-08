SEO оптимизация 3х сайтов (срочно)

Продвижение сайта недвижимости.Есть ресурс успешно работающий в одном городе. В ближайшие 6 месяцев планируется вывод проекта на общероссийский рынок. В связи с чем, помимо продвижения сайта будут востребованы услуги из категории Тестирование web-сайтов и Контент-менеджмент. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Питерской Финансовой компании необходим оптимизатор (SEO)
Задачи:
Необходимо срочно (в течение 1 недели) оптимизировать 3 сайта, тематика финансы/форекс.
Написать грамотно robots.txt для каждого сайта.
Продумать внутреннюю линковку и реализовать её.
Семантическое ядро для каждого сайта уже есть! Нужна только оптимизация.
Урлы сайтов в личку скину.
Требования к кандидату:
Опыт оптимизации и продвижения от 3х лет, понимание последних изменений в поисковых алгоритмах,
знание белых методов увеличения ТИЦ и PR !!!
Минимум 2 крупных успешных коммерческих проекта (которые продвигали или на данный момент)
P.S. Если работа будет выполнена профессионална, возможна удаленная поддержка SEO всех наших сайтов
(их будет потом более 10!) на постоянной основе с достойной з/п!
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