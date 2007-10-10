Требуется оптимизация и продвижение сайта

Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется раскрутить сайт infprogress.ru В топ-10 Яндекса. От Вас хочеться слышать запросы по которым лучше его раскручивать и цены к каждому запросу, чтобы я мог выбрать запросы. Пример можете увидеть в прикрепленном файле. Все файлы с запросами ...