Зарегистрировать сайте в DMOZ и Open Webalta ru

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Нужно зарегистрировать сайт http://y4obi.net.ru

в DMOZ и Open.Webalta.ru

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16 лет назад
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Приятный в общении разработчик. Я остался доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично поработали. Всегда бы так. Ответственный и серьезный заказчик. Человек, которому можно доверять. Рекомендую вот и все!