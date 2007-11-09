Требуется продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен17 заявок263 просмотра
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Требуется специалит по продвижению сайтов с опытом от 1 года

Требования:

1) портфолио по продвижению

2) хотя бы 1 отзыв по продвижению

3) в сервисе минимум 3 месяца

Ключевые фразы:

- организация праздников

- организац корпоративных праздников

- организация свадеб

- организация детских праздников

- проведение праздников

- проведение корпоративных праздников

- проведение свадеб

- проведение детских праздников

Пишите:

1) стоимость продвижения

2) срок продвижения

3) стоимость поддержки

4) гарантии

16 лет назад
flauer1
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$1000
30 дней
Отличная работа. Работа выполнена в срок. С такими людьми приятно работать. Рекомендую.
Оплата была получена