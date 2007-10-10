Продвижение сайта по продаже светильников

Ищем подрядчика для оптимизации запланированного к созданию сайта по следующим поисковым запросам: муж на час, ремонт сантехники, сантехнические работы, услуги электрика, установка сантехники, установка розеток, мелкий ремонт, ремонт электрики, вызов сантехника, вызов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется составить семантическое ядро и продвинуть сайт, занимающийся продажей светильников (люстры, бра, торшеры), в ТОП10. Приемлемы только "белые" методы продвижения. Оплата по факту появления сайта в ТОПе (договор).
- Похожие заказы
- $800Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен специалист для оптимизации и продвижения сайта (интернет магазина).Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Господа seo-специалисты! Нужны либо советы как продвинуть проект в ТОП (открылся вчера буквально): запросы, мероприятия. Т.к. только открылся - и есть вопрос: сам выйдет или надо все-таки двигать (по региону, конечно). Либо конкретные действия от Вас и ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо следующее: есть сайт автосервиса, сайт уже заполнен, есть каталог продукции и список услуг. недо сайт раскрутить. Оплата по факту - если будет увеличение клиентов автосервиса.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт, точнее форум в Яндекс Каталоге, требуется поднять тиц до 100. На данный момент тИЦ 10.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Вывод сайта в топ10 по ряду ключей. Срок: 2 месяца ICQ: 423662873Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для продвижения небольшого портала. Просьба укзаывать ваши ранние проекты.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Нужно зарегистрировать сайт primeskype.com в каталогах. Сайт на английском и был уже один раз прогнан через 1ps.biz(1ps.ru). сайт для пользователей скайп.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется раскрутить сайт infprogress.ru В топ-10 Яндекса. От Вас хочеться слышать запросы по которым лучше его раскручивать и цены к каждому запросу, чтобы я мог выбрать запросы. Пример можете увидеть в прикрепленном файле. Все файлы с запросами ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Питерской Финансовой компании необходим оптимизатор (SEO) Задачи: Необходимо срочно (в течение 1 недели) оптимизировать 3 сайта, тематика финансы/форекс. Написать грамотно robots.txt для каждого сайта. Продумать внутреннюю линковку и реализовать её. Семантическое ядро для каждого сайта уже есть! Нужна только ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад