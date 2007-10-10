Поднятие тИЦ

Господа seo-специалисты! Нужны либо советы как продвинуть проект в ТОП (открылся вчера буквально): запросы, мероприятия. Т.к. только открылся - и есть вопрос: сам выйдет или надо все-таки двигать (по региону, конечно). Либо конкретные действия от Вас и ...