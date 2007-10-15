Раскрутка форума

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок212 просмотров
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На свой сайт добавил форум http://roofmaster.org.ua/forum/index.php Нуждаюсь в первоначальной раскрутке. Сайт и форум строительной тематики. Помогите с расскруткой форума. Оставьте хотя бы несколько сообщений. Возможно кто-то из Вас желает постоянно поддерживать актуальность форума? Вобщем нужны модераторы. Если Вы таким не являетесь либо не имеете желания этим заниматься, подскажите тогда, где таковых можно найти.

Надеюсь на Вашу поддержку.

16 лет назад
danilclub
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад