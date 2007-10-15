Раскрутка форума

На свой сайт добавил форум http://roofmaster.org.ua/forum/index.php Нуждаюсь в первоначальной раскрутке. Сайт и форум строительной тематики. Помогите с расскруткой форума. Оставьте хотя бы несколько сообщений. Возможно кто-то из Вас желает постоянно поддерживать актуальность форума? Вобщем нужны модераторы. Если Вы таким не являетесь либо не имеете желания этим заниматься, подскажите тогда, где таковых можно найти.

Надеюсь на Вашу поддержку.