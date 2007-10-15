Продвижение тату сайта

Необходимо продвижение сайта в рамках раскрутки фирмы. Бюджет обсуждаемый. Тематика недвижимость. сайт еще не существует. имени нет. как будет происходить раскрутка по каким параметрам. и какова цена?
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Продвинуть сайт по словам. Тема - татуировки, пирсинг
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