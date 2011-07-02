Продвижение сайта развлекательной тематики (варез)

Нужен специалист для увеличения посещаемости сайта. Интересует поисковый трафик, только целевые посетители, только белые методы, долгосрочный эффект, долгосрочное планомерное сотрудничество.

Посещаемость, естественно, хочется максимальную, но давайте учитывать реалии и безопасность от санкций ПС. Посещаемость в 100000 в сутки не прошу, для начала 10000, затем 20000 и т.д.

В настоящий момент ТИЦ 70, PR 3, проиндексировано страниц в Яндексе 20000, в Google 17400, посещаемость 3700-4300 в сутки, ссылками не торгует, работает с 09.2005, специально не продвигался, рост естественный. В былые времена посещаемость была выше 10000. Ссылку сообщу заинтересованным.

Интересуют:

- цена,

- план мероприятий со сроками,

- что получим на выходе.

Предпочтения специалистам со стажем.

[email protected]

Александр