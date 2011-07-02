Продвижение сайта развлекательной тематики (варез)

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок211 просмотров
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Нужен специалист для увеличения посещаемости сайта. Интересует поисковый трафик, только целевые посетители, только белые методы, долгосрочный эффект, долгосрочное планомерное сотрудничество.

Посещаемость, естественно, хочется максимальную, но давайте учитывать реалии и безопасность от санкций ПС. Посещаемость в 100000 в сутки не прошу, для начала 10000, затем 20000 и т.д.

В настоящий момент ТИЦ 70, PR 3, проиндексировано страниц в Яндексе 20000, в Google 17400, посещаемость 3700-4300 в сутки, ссылками не торгует, работает с 09.2005, специально не продвигался, рост естественный. В былые времена посещаемость была выше 10000. Ссылку сообщу заинтересованным.

Интересуют:

- цена,

- план мероприятий со сроками,

- что получим на выходе.

Предпочтения специалистам со стажем.

[email protected]

Александр

12 лет назад
alexxelaart
Александр 
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад