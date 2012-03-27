Раскрутить ИМ в одном регионе

Доброго времени суток. Необходимо вывести сайт с доставкой еды (http://123eda.ru) в топ 1 на Яндексе и Гугле по Белгороду (если сработаемся, то и в других городах России). Так же нужно будет подобрать правильные ключевые слова и сделать внутреннюю оптимизацию.

Пожалуйста, указывайте приблизительные сроки, цену и контакты