Раскрутка группы ВКонтакте

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок143 просмотра
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Нужно пригласить в группу 1000–2000 человек. Критерий отбора по городу и возрасту.

12 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад