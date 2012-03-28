Аудит сайта на "пригодность для поисковиков"

Необходимо провести полный анализ сайта на "пригодность для поисковиков" по определенным запросам. Особенно интересует Гугл, так как сайт в гугле стоит как замороженный.

Ссылку на сайт и список фраз - дам в личку.

С вас:

- сена

- сроки

- в каком виде будет сдан результат аудита

P.S.: имеется опыт размещения подобных проектов на данном ресурсе. У убедительная просьба прочитайте описание проекта и конкретно говорите что и сколько, а не отписывайтес шаблонными фразами про то, что Все будет сделано.