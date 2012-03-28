Аудит сайта на "пригодность для поисковиков"

h o t e l - k v a r t 3 5 (dot) ru Запросы: квартиры посуточно, гостиницы Вологды, гостиницы в Вологде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести полный анализ сайта на "пригодность для поисковиков" по определенным запросам. Особенно интересует Гугл, так как сайт в гугле стоит как замороженный.
Ссылку на сайт и список фраз - дам в личку.
С вас:
- сена
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- в каком виде будет сдан результат аудита
P.S.: имеется опыт размещения подобных проектов на данном ресурсе. У убедительная просьба прочитайте описание проекта и конкретно говорите что и сколько, а не отписывайтес шаблонными фразами про то, что Все будет сделано.
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