Разбор семантики

детали обсудил в личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разобрать все семантическое ядро по данному сайту
Полученые ключи нужно заполнить в форму:
ЗАПРОС, ЧАСТОТНОСТЬ и ТЧ запроса (запрос в ковычках)
Форму вышлем.
Оплата:
до 1000 запросов — 0.5 р за запрос
от 1000 запросов до 3000 запросов — 0.4 р за запрос
В дальнейшем готовы на постоянное сотрудничество - гарантируем объёмы.
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