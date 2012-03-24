SEO-оптимизация и раскрутка сайта

$330
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок180 просмотров
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Требуются специалисты для SEO оптимизации и раскрутки сайтов.

Есть проект http://anekdotovdom.com/

Цель: увеличение посещаемости, продвижение в ТОП в Google, Яндекс.

Бюджет проекта 9000 руб/месяц.

Наши контакты: Телефон:+38 (050) 068-57-20, Skype: tnvstudio, почта [email protected]

Убедительная просьба, присылая свои заявки оставлять контактный номер телефона, скайп, почту.

Заявки без контактных данных рассматриваться не будут.

12 лет назад
zte
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад