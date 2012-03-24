SEO-оптимизация и раскрутка сайта

Доброго времени суток Просьба просчитать ценник и сроки продвижения в топ 10 сайт по Москве и области? http://mebelinfasad.ru/ ключевые слова: -мебельные фасады -мебельные фасады на заказ -кухонные фасады -фасады массив -фасады массив под заказ Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются специалисты для SEO оптимизации и раскрутки сайтов.
Есть проект http://anekdotovdom.com/
Цель: увеличение посещаемости, продвижение в ТОП в Google, Яндекс.
Бюджет проекта 9000 руб/месяц.
Наши контакты: Телефон:+38 (050) 068-57-20, Skype: tnvstudio, почта [email protected]
Убедительная просьба, присылая свои заявки оставлять контактный номер телефона, скайп, почту.
Заявки без контактных данных рассматриваться не будут.
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