Составить компанию на xap

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка153 просмотра
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Нужно грамотно составить компанию на ксапе, для понятия СЧ для 20ти страниц по 20 запросам. Регистрируете аккаунт на мою почту заводите компанию, я проверяю - получаете деньги если все хорошо, если нет подправляете. В принципе ничего сложного, поэтому цену предлагайте сами.

12 лет назад
emause
Кор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад