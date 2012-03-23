Составить компанию на xap

Нужно грамотно составить компанию на ксапе, для понятия СЧ для 20ти страниц по 20 запросам. Регистрируете аккаунт на мою почту заводите компанию, я проверяю - получаете деньги если все хорошо, если нет подправляете. В принципе ничего сложного, поэтому цену предлагайте сами.