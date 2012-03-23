Консультации по составлению robots.txt

Здравствуйте! Необходимо оптимизировать сайт http://ttruba.ru/ с целью продвижения его в поисковиках Яндекс, Гугли, Мейл, Рамблер, Апорт, Нигма по ключевым фразам: 1. теплый пол водяной 2. водяные теплые полы 3. теплый пол под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
по вебмастеру яндекса
загружено роботом 140564
страниц в поиске 12482
я дам доступ к вебмастеру яндекса
мне нужен скорректированный файл robots.txt чтобы убрать все это безобразие.
аська 219539874
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