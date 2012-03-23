Консультации по составлению robots.txt

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки132 просмотра
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Есть сайт

по вебмастеру яндекса

загружено роботом 140564

страниц в поиске 12482

я дам доступ к вебмастеру яндекса

мне нужен скорректированный файл robots.txt чтобы убрать все это безобразие.

аська 219539874

12 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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