Нужно раскрутить группу ВК

Нужно продвигать наш сайт. Запросы не очень сложные, сайт до этого "продвигался". Пишите свои условия сотрудничества, оплата в месяц за продвижение (от-до), какой вообще план продвижения (пример: мы составляем список запросов, за 3 месяца сайт продвигается ...