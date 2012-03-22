Раскрутить сайт

Уважаемые фрилансеры, нужно раскрутить группу ВК. 1000 подписанных живых людей - 1500р. Никаких ботов и фейков. Специалистам с отзывами и опытом от 1-го года предоплата. Без отзывов не писать. Если оплата не устраивает, то, пожалуйста, не оставляйте заявки!!!