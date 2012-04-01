Оптимизация сайта

Требуется раскрутить http://stoneunion.ru в Google по ключевому слову “обработка камня”. Напишите сумму и время. Желательно поконкретней. Размещение на первой странице – столько-то.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо оптимизировать сайт http://ttruba.ru/ с целью продвижения его в поисковиках Яндекс, Гугли, Мейл, Рамблер, Апорт, Нигма по ключевым фразам:
1. теплый пол водяной
2. водяные теплые полы
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4. теплый пол под ламинат
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6. тепло пол
7. тепло под пол
8. теплый пол под
9. теплый пол цена
10. экономичный теплый пол
11. экономичная система отопления
Ключевые фразы отсортированы с учетом понижения приоритета(наивысший приоритет у фраз: "1. теплый пол водяной" и "2. водяные теплые полы").
География продвижения/расткрутки сайта: Московская область и все граничащие с ней области (Ивановская область, Калужская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тульская область, Тверская область, Владимирская область, Ярославская область).
Стоимость и сроки указывайте сразу.
Расчет безналичный в рос.рублях через ЯндексДеньги.
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