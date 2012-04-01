Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок202 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо оптимизировать сайт http://ttruba.ru/ с целью продвижения его в поисковиках Яндекс, Гугли, Мейл, Рамблер, Апорт, Нигма по ключевым фразам:

1. теплый пол водяной

2. водяные теплые полы

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4. теплый пол под ламинат

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6. тепло пол

7. тепло под пол

8. теплый пол под

9. теплый пол цена

10. экономичный теплый пол

11. экономичная система отопления

Ключевые фразы отсортированы с учетом понижения приоритета(наивысший приоритет у фраз: "1. теплый пол водяной" и "2. водяные теплые полы").

География продвижения/расткрутки сайта: Московская область и все граничащие с ней области (Ивановская область, Калужская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тульская область, Тверская область, Владимирская область, Ярославская область).

Стоимость и сроки указывайте сразу.

Расчет безналичный в рос.рублях через ЯндексДеньги.

12 лет назад
vasutin2000
Андрей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Белый Андрей (dad113) - опытный оптимизатор. Исправил все ошибки на сайте, объяснил что и как должно быть. Весь объем работ сделал качественно и в минимальный срок!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
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