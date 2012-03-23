SEO-аудит, оптимизация и продвижение

1. Нужен поисковый аудит сайта www.ra-prizma.ru

2. тз на оптимизацию

3. предложения по продвижению

Сайт долгое время нах-ся на первом месте по запросам в своём регионе, сейчас позиции ниже.

Продвижением как таковым не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, оптимальный вариант работы (цена-результат), после этого будет понятно что и за сколько делать дальше.

Интересует именно оптимизация для поиска, как конечный результат. Аудит юзабилити не интересует.

Просьба указывать сроки и цены. Для нас сроки - не критическая позиция, главное, чтобы не до лета ждать отчёт..

Готов ответить на все вопросы.