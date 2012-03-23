SEO-аудит, оптимизация и продвижение

Есть сайт по вебмастеру яндекса загружено роботом 140564 страниц в поиске 12482 я дам доступ к вебмастеру яндекса мне нужен скорректированный файл robots.txt чтобы убрать все это безобразие. аська 219539874
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужен поисковый аудит сайта www.ra-prizma.ru
2. тз на оптимизацию
3. предложения по продвижению
Сайт долгое время нах-ся на первом месте по запросам в своём регионе, сейчас позиции ниже.
Продвижением как таковым не занимались, поэтому для начала ищем небольшие по вложениям предложения, оптимальный вариант работы (цена-результат), после этого будет понятно что и за сколько делать дальше.
Интересует именно оптимизация для поиска, как конечный результат. Аудит юзабилити не интересует.
Просьба указывать сроки и цены. Для нас сроки - не критическая позиция, главное, чтобы не до лета ждать отчёт..
Готов ответить на все вопросы.
- Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо оптимизировать сайт http://ttruba.ru/ с целью продвижения его в поисковиках Яндекс, Гугли, Мейл, Рамблер, Апорт, Нигма по ключевым фразам: 1. теплый пол водяной 2. водяные теплые полы 3. теплый пол под ...Завершен12 лет назад
Требуется раскрутить http://stoneunion.ru в Google по ключевому слову “обработка камня”. Напишите сумму и время. Желательно поконкретней. Размещение на первой странице – столько-то.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна качественная внутренняя оптимизация сайтаПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, нужно раскрутить группу ВК. 1000 подписанных живых людей - 1500р. Никаких ботов и фейков. Специалистам с отзывами и опытом от 1-го года предоплата. Без отзывов не писать. Если оплата не устраивает, то, пожалуйста, не оставляйте заявки!!!Закрыт12 лет назад
- $2500
Требуется продвижение и англоязычный трафик, Регион Европа. Подробности по скайпу.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Приватный проект для Vade_maaRЗавершен8 лет назад
- $50
Надо дать консультацию. По сайту.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт создан осенью 2011 г. www.baumer.su Интересует оптимизация и раскрутка сайта в Yandex.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://ros-tent.com/ Поисковики Яндекс и Гугл Список запросов Уличный шатер зимний шатер изготовление тентовых павильонов изготовление шатров каркасно-тентовые -конструкция каркасно-тентовые конструкции каркасные тенты кафе шатер купить шатер москва шатер павильоны тентовые -изготовление палатка мчс разборный павильон разборный шатер свадебный шатер тентовые конструкции -каркасный тентовые шатры тенты палатки тенты шатры шатер для торговли шатер на заказ шатер напрокат шатер торговыйПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад